В Пинске в очередной раз прорвало канализационный коллектор

Промоина образовалась в сотне метров от места прошлогоднего прорыва.



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Очередной разрыв канализационного коллектора на улице Первомайской

13 сентября на улице Парковой был обнаружен разрыв трубы канализационного коллектора. Работники «Водоканала» для устранения аварии сделали раскоп в несколько метров глубиной и пустили в обход разрыва канализационные стоки. Далее будет заменён повреждённый участок трубы.



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Труба залегает на глубине несколько метров

Стоит отметить, что подобные аварии очень опасны. Проложенная 40 лет назад труба коллектора большого диаметра со временем разрушается. В неё постепенно вымывается грунт, образуется пустота, и поверхность грунта может в любой момент обвалиться.



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Канализационные стоки пускают в обход повреждённого участка



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Окружностью обозначено сегодняшнее место разрыва, прямоугольником прошлогоднее место аварии на коллекторе

Напомним , днём 25 ноября прошлого года на улице Первомайской, в районе магазина «Златка», асфальт на тротуаре у пешеходного перехода внезапно просел и обрушился, образовалась яма около 3 метров глубиной и несколько метров в диаметре. Произошёл прорыв канализационной трубы диаметром 1 метр, которая проложена на глубине около 6 метров. Грунт из образовавшейся под тротуаром промоины смыло в эту трубу.

Провал грунта произошёл на оживлённой улице и по чистой случайности тогда никто не пострадал.

Так же в январе текущего года канализационный коллектор прорвало в районе завода Гидросельмаш.