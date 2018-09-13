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В Пинске в очередной раз прорвало канализационный коллектор

14.09.2018 16:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Промоина образовалась в сотне метров от места прошлогоднего прорыва.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58856.php

В Пинске в очередной раз прорвало канализационный коллектор

Очередной разрыв канализационного коллектора на улице Первомайской

13 сентября на улице Парковой был обнаружен разрыв трубы канализационного коллектора. Работники «Водоканала» для устранения аварии сделали раскоп в несколько метров глубиной и пустили в обход разрыва канализационные стоки. Далее будет заменён повреждённый участок трубы.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58856.php

В Пинске в очередной раз прорвало канализационный коллектор

Труба залегает на глубине несколько метров

Стоит отметить, что подобные аварии очень опасны. Проложенная 40 лет назад труба коллектора большого диаметра со временем разрушается. В неё постепенно вымывается грунт, образуется пустота, и поверхность грунта может в любой момент обвалиться.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58856.php

В Пинске в очередной раз прорвало канализационный коллектор

Канализационные стоки пускают в обход повреждённого участка


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58856.php

В Пинске в очередной раз прорвало канализационный коллектор


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58856.php

В Пинске в очередной раз прорвало канализационный коллектор

Окружностью обозначено сегодняшнее место разрыва, прямоугольником прошлогоднее место аварии на коллекторе

Напомним, днём 25 ноября прошлого года на улице Первомайской, в районе магазина «Златка», асфальт на тротуаре у пешеходного перехода внезапно просел и обрушился, образовалась яма около 3 метров глубиной и несколько метров в диаметре. Произошёл прорыв канализационной трубы диаметром 1 метр, которая проложена на глубине около 6 метров. Грунт из образовавшейся под тротуаром промоины смыло в эту трубу. 

Провал грунта произошёл на оживлённой улице и по чистой случайности тогда никто не пострадал.

Так же в январе текущего года канализационный коллектор прорвало в районе завода Гидросельмаш.

 
 
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Промоина образовалась в сотне метров от места прошлогоднего прорыва. Очередной разрыв канализационного коллектора на улице Первомайской 13 сентября на улице...
 
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