|
В Пинске в очередной раз прорвало канализационный коллектор
14.09.2018 16:50 — Разное | Виртуальный Брест
Промоина образовалась в сотне метров от места прошлогоднего прорыва.
Очередной разрыв канализационного коллектора на улице Первомайской
13 сентября на улице Парковой был обнаружен разрыв трубы канализационного коллектора. Работники «Водоканала» для устранения аварии сделали раскоп в несколько метров глубиной и пустили в обход разрыва канализационные стоки. Далее будет заменён повреждённый участок трубы.
Труба залегает на глубине несколько метров
Стоит отметить, что подобные аварии очень опасны. Проложенная 40 лет назад труба коллектора большого диаметра со временем разрушается. В неё постепенно вымывается грунт, образуется пустота, и поверхность грунта может в любой момент обвалиться.
Канализационные стоки пускают в обход повреждённого участка
Окружностью обозначено сегодняшнее место разрыва, прямоугольником прошлогоднее место аварии на коллекторе
Провал грунта произошёл на оживлённой улице и по чистой случайности тогда никто не пострадал.
Так же в январе текущего года канализационный коллектор
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Промоина образовалась в сотне метров от места прошлогоднего прорыва. Очередной разрыв канализационного коллектора на улице Первомайской 13 сентября на улице...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)