Областной фестиваль-ярмарка работников сельского хозяйства «Дажынкі-2018″ в этом году будет проходить в Верхнедвинске.

Столица областных «Дажынак» практически готова принимать гостей в новом образе. К «Дажынкам» построено и обновлено около 200 объектов. Праздник намечен на 28 сентября, но дату могут скорректировать. Награждение лучших тружеников АПК будут чередовать с концертными номерами. Среди традиционных зрелищ — выставка снопов и караваев в Доме культуры, «Витебщина в миниатюре», презентация новинок сельхозтехники, водное шоу Браславской парусной школы, выступление Витебской 103-й мобильной бригады.

Подготовила Галина КОВАЛЁВА