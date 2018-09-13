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Сэкономите минуту– потеряете жизнь

14.09.2018 — Разное | Газета Авангард  
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В 2017 году на Белорусской железной дороге произошло 119 случаев непроизводственного травматизма. Из общего числа пострадавших 75 человек травмированы смертельно. Среди потерпевших – 15 несовершеннолетних, из которых 7 были поражены электрическим током.

– Основные причины несчастных случаев – несоблюдение гражданами мер личной безопасности, переход железнодорожных путей в неустановленном месте. При этом необходимо отметить, что 33% пострадавших в момент травмирования находились в состоянии алкогольного опьянения. Одним из травмирующих факторов на железной дороге является высокое напряжение контактной сети. Помните, что приближаться к ним на расстоянии ближе 2 м опасно. Не прикасайтесь к токоведущему оборудованию под вагонами пассажирских и электропоездов.

Хождение по железнодорожным путям также всегда связано с риском и опасностью для жизни. Нередки случаи травматизма несовершеннолетних, идущих вдоль железнодорожных путей или в колее пути. Строжайшим образом запрещайте кататься на крышах, подножках, переходных площадках вагонов, особенно это касается подростков. Так называемый «зацепинг» в конечном итоге является практически гарантированным самоубийством.

Важно помнить, что движущийся поезд остановить непросто. В зависимости от веса и профиля железнодорожного полотна его тормозной путь в среднем составляет около 1 км. Кроме того, надо учитывать, что идущий со скоростью 100-120 км/час состав за 1 секунду преодолевает 30 м, а пешеходу, чтобы перейти железнодорожный путь, требуется не менее 5-6 секунд. Поэтому никогда не переходите и не перебегайте через железнодорожные пути, если видите приближающийся поезд. Сэкономите минуту – потеряете жизнь, – отметила начальник станции Буда-Кошелевская Гомельского отделения Белорусской железной дороги Людмила Новицкая.

Сэкономите минуту– потеряете жизнь
Сэкономите минуту– потеряете жизнь

 
 
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В 2017 году на Белорусской железной дороге произошло 119 случаев непроизводственного травматизма. Из общего числа пострадавших 75 человек травмированы...
 
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