В ноябре в Стокгольме пройдет белорусско-шведский инвестиционный форум

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14 сентября в Беларуси побывала делегация из Швеции, которую ознакомили с инвестиционным климатом в стране.

В рамках визита прошла встреча заместителя министра экономики Дмитрия Матусевича с делегацией Королевства Швеция во главе с президентом Стокгольмской торговой палаты Урбаном Эденстрёмом, сообщает пресс-служба Минэкономики.

Белорусская сторона подробно проинформировала шведскую делегацию об инвестиционном климате Республики Беларусь, в том числе, о действующих преференциальных режимах – Парке высоких технологий, Индустриальном парке «Великий камень» и свободных экономических зонах, говорится в сообщении.

Кроме того, участники встречи обсудили перспективные направления для дальнейшего расширения двустороннего взаимодействия.