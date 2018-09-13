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ЕС подписал документы о выделении Украине еще миллиарда евро

14.09.2018 16:33 — Разное | Ежедневник  
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ЕС подписал документы о выделении Украине еще миллиарда евро

фото: ukrinform.ru

Украина и ЕС подписали меморандум и кредитное соглашение о получении макрофинансовой помощи Европейского Союза в сумме 1 миллиард евро.

В присутствии президента Украины Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана свои подписи под документами поставили и.о. министра финансов Украины Оксана Маркарова, председатель правления НБУ Яков Смолий и вице-президент Европейской Комиссии Валдис Домбровскис, сообщает Укринформ.

По словам Макаровой, предоставленная в рамках трех предыдущих программ макрофинансовая помощь ЕС на сумму 2,81 млрд евро имела как стабилизирующий эффект для финансовой системы государства, так и стала средством интенсификации реформ в Украине, а подписание сегодня Меморандума о взаимопонимании и Кредитного соглашения является чрезвычайно важным шагом для поддержания макроэкономической стабильности.

Транши макрофинансовой помощи в рамках этих договоренностей будет распределен равномерно, по 500 млн евро каждый. При этом ожидается, что первый транш поступит в Украину осенью этого года после завершения сторонами внутренних процедур, необходимых для вступления в силу подписанных документов и выполнения Украиной условий предоставления первого транша.

Второй транш должен поступить весной  2019 года по результатам оценки выполнения Украиной мероприятий по реформированию соответствующих секторов реализации государственной политики.

В рамках сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом, сторонами в 2014 – 2017 годах были реализованы три программы макрофинансовой (кредитной) помощи Европейского Союза. По результатам проведения соответствующего комплекса мероприятий Украина получила 2,81 млрд евро: 1,360 млрд евро в 2014 году; 850 млн евро в 2015 году и 600 млн евро в 2017 году. Среди условий предоставления траншей — надлежащее управление и борьба с коррупцией, эффективное управление государственными финансами, приватизация и реформа управления государственными предприятиями, корпоративное управление в государственных банках и банковский присмотр, реформа энергетического сектора, системы здравоохранения и социальной защиты.

 
 
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Украина и ЕС подписали меморандум и кредитное соглашение о получении макрофинансовой помощи Европейского Союза в сумме 1 миллиард евро.
 
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