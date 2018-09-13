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Сегодня в КСУП «Овсянка имени И.И.Мельника» выбирают лучших техников-осеменаторов в Горецком районе
14.09.2018 — Разное | Горецкий вестник
В конкурсе участвуют 34 из 38 работников. Кто будет представлять район на областном конкурсе — сможете узнать на страницах газеты «Горецкий вестник».
Фото Дмитрия МАХОМЕТА.
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В конкурсе участвуют 34 из 38 работников. Кто будет представлять район на областном конкурсе — сможете узнать на страницах газеты «Горецкий вестник». Фото Дмитрия...
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