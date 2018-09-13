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Осиповичский завод ЖБК — в числе победителей!
14.09.2018 — Разное | Асiповiцкi край
XV республиканский конкурс «Лучший строительный продукт года-2018» собрал свыше сотни участников, и в числе 63 предприятий, удостоенных наград, и ОАО «Дорстроймонтажтрест» филиал «Осиповичский завод железобетонных конструкций». Диплом победителя в номинации «Лучший строительный материал (изделие) года» землякам принесла шпала железобетонная для железных дорог колеи 1520 мм.
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XV республиканский конкурс «Лучший строительный продукт года-2018» собрал свыше сотни участников, и в числе 63 предприятий, удостоенных наград, и ОАО...
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