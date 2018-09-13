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Город воспоминаний. Урок труда
14.09.2018 17:24 — Разное | Маяк (Березовский район)
Двор Березовской средней школы на ул. Кирова, ориентировочно 1964 год.
Урок труда. Похоже, мальчики работали на школьном огороде, на что указывают лопаты, тяпки и веник в руках, а также носилки с сорняками на земле. Часть ребят – пионеры, с галстуками.
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Снимок Л.З. Хоружей.
Продолжение следует.
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Двор Березовской средней школы на ул. Кирова, ориентировочно 1964 год.
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