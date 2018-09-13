В итальянском Альгеро!

Именно здесь сборная Беларуси по пляжному футболу повторила лучший результат в своей истории, заняв в Суперфинале Евролиги итоговое пятое место.

Приятно отметить, что цвета национальной команды защищал и воспитанник березовского футбола Никита Чайковский, о котором мы уже не раз писали.

Суперфинал проходил с 6 по 9 сентября в Италии. Всего в турнире участвовало

8 команд, разбитых на две подгруппы. Нашими соперниками были итальянцы, украинцы и россияне. Команда Никиты проиграла сбор ной Италии – 4:5, в дополнительное время переиграла украинскую дружину – 2:1 и с таким же счетом, но только в основное время, уступила сборной России. Итоговое место в группе – третье, и великолепный заключительный стыковый матч с соперниками из Швейцарии. «Крестоносцы» были биты – 7:5.

Фото: Никита Чайковский (сидит на переднем плане) вместе с партнерами по сборной и группой белорусских болельщиков (vk.com/beachsoccerby).