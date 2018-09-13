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В итальянском Альгеро!
14.09.2018 17:24 — Разное | Маяк (Березовский район)
Именно здесь сборная Беларуси по пляжному футболу повторила лучший результат в своей истории, заняв в Суперфинале Евролиги итоговое пятое место.
Приятно отметить, что цвета национальной команды защищал и воспитанник березовского футбола Никита Чайковский, о котором мы уже не раз писали.
Суперфинал проходил с 6 по 9 сентября в Италии. Всего в турнире участвовало
Фото: Никита Чайковский (сидит на переднем плане) вместе с партнерами по сборной и группой белорусских болельщиков (vk.com/beachsoccerby).
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Именно здесь сборная Беларуси по пляжному футболу повторила лучший результат в своей истории, заняв в Суперфинале Евролиги итоговое пятое место.
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