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Урожайные грядки: картофельный бегемотик
14.09.2018 17:24 — Разное | Маяк (Березовский район)
Странные формы порой преподносит нам природа и не устает удивлять.
Вот и недавно жительница Березы Любовь Петровна Бобрикович на своем огороде в аг. Селец выкопала такую диковинную картофелину в форме бегемотика.
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Странные формы порой преподносит нам природа и не устает удивлять.
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