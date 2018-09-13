Когда на душе весна

Один поэт утверждает: «Любовь бывает долгой, но жизнь еще длинней». Другой, напротив, убежден, что короткая человеческая жизнь не способна вместить это огромное чувство и что любовь – это готовность «провести вдвоем вечность».

Большинство людей мечтают о настоящей любви длиной в целую жизнь, но разводов не становится меньше. Жизнь показывает, что мечта воплощается в реальность, когда мы учимся отдавать, ничего не прося взамен, когда счастливы просто оттого, что любим сами. Такая любовь не остается безответной!

Супруги Тарасевичи из агрогородка Нарутовичи, чей стаж совместной жизни превысил все «золотые» и «бриллиантовые» даты, и сегодня не сомневаются в правильности своего давнего выбора. Шестьдесят с лишним лет тому (даже представить трудно!) солдат-срочник Семен Тарасевич пришел на побывку и на танцах в нарутовичском клубе встретил юную красавицу Зину, уроженку хутора Коты. Симпатия была мгновенной и взаимной. Возвратясь домой после воинской службы, Семен знал: только Зина! Девушка, не лишенная, к слову, внимания и других деревенских кавалеров, тоже не раздумывала: Семен был для нее лучше всех!

В 1957 году молодые люди поженились, с помощью родителей взялись за строительство своего дома. Семен, еще до армии работавший полеводом в колхозе имени Суворова, выучился на тракториста, Зинаида пошла на ферму дояркой. Трудности, материальные проблемы и нехватки не страшили Тарасевичей. Молодым и счастливым, им все было по плечу. Это было нелегкое, но светлое время. Тогда, в пятидесятые и шестидесятые, люди не по принуждению – по собственной воле действительно работали с самоотдачей, стремились поскорее построить новую счастливую жизнь, залечить раны, оставленные войной на земле и в людских судьбах. Никому не приходило в голову считаться с личным временем, требовать особых условий труда или повышенного внимания к себе, плакаться на трудности. Работой в родном хозяйстве, какой бы тяжелой и недостаточно механизированной она ни была, дорожили. Видели и понимали ее первостепенную важность для деревни и района, для общего блага и собственного благополучия, гордились трудовыми победами, делами рук своих… И эти дела государство оценивало по достоинству. Грамоты и награды разного уровня хранятся в семье как ценные документы эпохи, совпавшей с молодостью супругов Тарасевичей, как вехи их жизни. Среди наград Семена Васильевича – ордена Ленина и Трудовой Славы, медали, Почетная грамота Верховного Совета БССР.

Орден Ленина он получил за успехи в выращивании свеклы. Дважды передовому труженику доводилось представлять выращенную сельхозпродукцию в Москве на ВДНХ.

Семен и Зинаида радовались тому, что их труд звонкой струйкой вливается в широкий поток общей, нужной всем работы. На этой высокой ноте и звучала музыка их жизни! В семье росли сын и дочь, забот, как и домашнего труда, прибавлялось. Держали немалое подсобное хозяйство, на которое тоже надо было находить время и силы. Годы шли, но счастья не становилось меньше – оно, казалось, все прирастало.

Со временем Зинаиду Федоровну перевели на ферму по уходу за телятами, а Семен Васильевич из трактористов перешел в водители колхоза «Октябрь». Оба немало потрудились на благо родного хозяйства и когда достигли пенсионного возраста. Семен Васильевич ушел на заслуженный отдых в возрасте шестидесяти девяти лет, его супруга – в шестьдесят пять.

Не секрет, за последние десятилетия на развалинах СССР сформировалось разное отношение к героям труда прежних лет. В том числе поверхностно-пренебрежительное, а то и откровенно оскорбительное. Мол, знаем, как в Советском Союзе «делали» стахановцев! К счастью, ОАО «Нарутовичи», как и весь наш район, эти конъюнктурные ветра миновали. Люди, отдавшие годы жизни и немало здоровья на общее благо, окружены у нас должным уважением и заботой. Добрыми словами вспоминают Тарасевичи прежнего главу сельхозпредприятия Николая Григорьевича Войтуховича, никогда не проезжавшего мимо дома орденоносца без того, чтобы не поинтересоваться его здоровьем и потребностями, всегда готового помочь. Нынешний директор ОАО «Нарутовичи» Александр Анатольевич Каштелян не менее внимателен к ветеранам хозяйства. Не дожидаясь обращения за помощью (а Тарасевичи, люди скромные, и не обращаются), руководитель помог оплатить ветерану труда лечение в платной палате. А подарок по случаю Дня деревни, на который Тарасевичи не пришли из-за плохого самочувствия Семена Васильевича, директор вместе с председателем профкома Татьяной Алексеевной Климович сами принесли пенсионеру.

– Спасибо Александру Анатольевичу, нашей профсоюзной организации за то, что помнят и помогают. До слез трогает такое человеческое отношение, – говорят пожилые супруги.

Тарасевичи горды своими детьми, счастливы, что сумели привить им любовь к честному труду, бережное отношение к семейным ценностям. Сегодня, когда годы берут свое, глава семьи все больше времени проводит на больничной койке, проблемы со здоровьем и у его верной спутницы, сын Александр Семенович и дочь Людмила Семеновна со своими семьями – главная опора родителей. Рассказывая о детях, четырех внуках и пяти правнуках, Зинаида Федоровна на глазах молодеет и лучится от счастья. И лицо Семена Васильевича расцветает улыбкой. И есть от чего – дети, невестка, зять, внуки и правнуки у них замечательные! В свое время семьи сына и дочери построили в Березе один коттедж на двоих и с тех пор мирно сосуществуют – каждая семья на своем этаже. Так и живут, не зная взаимных претензий, недоразумений и ссор! Ну чем не бальзам для родительских сердец!

Хорошие дети – те, что берегут родителей, стараются согреть их преклонные годы заботой и непоказной сердечной любовью. Немолодые родители ощущают это отношение в полной мере.

– Заставили нас отказаться от хозяйства, чтобы нам легче было, – рассказывает З.Ф. Тарасевич. – Работают посменно, приезжают часто. Все берут на себя – домашние дела, даже готовят нам, чтобы я с больными ногами меньше у плиты стояла… С тех пор, как отец стал болеть, очень о нем беспокоятся. Дай Бог всем таких детей, невестку и зятя, как у нас!

– Чтоб вернуть время – снова выбрала бы только Семена! – розовея, как в молодости, отвечает на мой вопрос Зинаида Федоровна. Муж вторит жене: – Только она, Зина!

Вроде люди разные. Он – спокойный и рассудительный, она – быстрая, подверженная эмоциям. Вспыхивала как порох, но пламя никогда не грозило им пожаром: оба умели вовремя остановиться, уступить друг другу. Согласие и мир в семье ставили выше амбиций и обид. Не потому ли их любовь оказалась длиной в жизнь, а – кто знает – может, и в вечность?

Жизнь бежит вперед. У старших внука и внучки (детей Александра Семеновича) уже по двое своих сыновей, растет внучка у дочери – Людмилы Семеновны Антоновой. Уже и дети вплотную приблизились к пенсионному возрасту. Родители счастливы, когда их разросшаяся семья собирается вместе, хотя шумных празднеств по случаю юбилейных дат не любят – жизнь прошла в труде, не до праздников было. На золотую свадьбу, вспоминает с улыбкой хозяйка дома, она огород полола, да и муж что-то мастерил по хозяйству. Дети сами накрывали родителям праздничный стол…

И все же завтра они наверняка соберутся, чтобы поздравить старейшину рода, любимого отца, дедушку и прадедушку Семена Васильевича с 85-летием. Пожелаем юбиляру и его любимой супруге долголетия и счастья. Не зря в прекрасной старой песне поется: «И осень прекрасна, когда на душе весна!»

Фото Степана ТЮШКЕВИЧА.