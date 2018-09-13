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В Италии автобус со студентами из Боснии и Герцеговины столкнулся с грузовиком: 15 пострадавших, водитель автобуса погиб
Новости Италии. В районе итальянского города Манербио в ДТП попал автобус со студентами из Боснии и Герцеговины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В результате столкновения с грузовиком водитель автобуса погиб на месте, не менее 15 человек получили различные травмы.
Медики доставили пострадавших в больницы ближайших городов. Движение в районе аварии затруднено. На месте работают правоохранители, которые установят причины аварии.
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В Италии автобус со студентами из Боснии и Герцеговины столкнулся с грузовиком: 15 пострадавших, водитель автобуса погиб
Новости Италии. В районе итальянского города Манербио в ДТП попал автобус со студентами из Боснии и Герцеговины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В...
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