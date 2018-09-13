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Инвестиционные соглашения на 100 млн долларов подписаны на бизнес-форуме «Еврорегион «Неман-2018»
Новости Беларуси. Инвестиционные соглашения на 100 миллионов долларов подписаны на бизнес-форуме «Еврорегион «Неман-2018», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, в Гродненской области вскоре может появиться новая мебельная фабрика с польским капиталом, логистический центр и завод по переработке хлопка. О готовности вложить деньги в эти проекты заявили бизнесмены из России и Узбекистана.
Развитие межрегиональных связей и привлечение инвестиций – ключевые темы деловой встречи. Примечательно, что Гродно собрал зарубежных деловых партнеров в преддверии Дня города, который будет отмечаться в ближайшие выходные.
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Новости Беларуси. Инвестиционные соглашения на 100 миллионов долларов подписаны на бизнес-форуме «Еврорегион «Неман-2018», сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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