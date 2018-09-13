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Как живёт главная молодая звезда российского кино. Instagram-обзор страницы Данилы Козловского
Новости России. Данила Козловский рассказал, что съемки нового сезона канадско-ирландского сериала «Викинги» остались позади.
Об этом актер сообщил на своей странице в социальных сетях.
Данила Козловский:
Информация о том, что актер станет частью шестого сезона проекта,
В рамках еженедельной рубрики Instagram-обзор и в честь завершения съемок мы решили посмотреть, что публикует один из самых популярных российских актеров на своей странице. Источник всех фото:
На минувшей неделе
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Новости России. Данила Козловский рассказал, что съемки нового сезона канадско-ирландского сериала «Викинги» остались позади. Об этом актер сообщил на своей...
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