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Как живёт главная молодая звезда российского кино. Instagram-обзор страницы Данилы Козловского

14.09.2018 16:45 — Разное | СТВ  
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Новости России. Данила Козловский рассказал, что съемки нового сезона канадско-ирландского сериала «Викинги» остались позади.

Об этом актер сообщил на своей странице в социальных сетях.

Данила Козловский:
Съемки нового сезона «ВИКИНГОВ» позади! Сумасшедший год, отличная команда, красивая Ирландия и прекрасные артисты! Не просто так это один из самых популярных сериалов в мире!

Как живёт главная молодая звезда российского кино. Instagram-обзор страницы Данилы Козловского
Фото: instagram.com/danilakozlovsky

Информация о том, что актер станет частью шестого сезона проекта, появилась в середине 2017 года.

В рамках еженедельной рубрики Instagram-обзор и в честь завершения съемок мы решили посмотреть, что публикует один из самых популярных российских актеров на своей странице. Источник всех фото: instagram.com/danilakozlovsky

На минувшей неделе героиней рубрики стала Елизавета Боярская – с ней вместе Данила Козловский познакомился во время учебы и с тех пор и началась их дружба.

«Он неправильный, но настоящий»: Данила Козловский на экране и за кадром (читать далее).

 
 
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Новости России. Данила Козловский рассказал, что съемки нового сезона канадско-ирландского сериала «Викинги» остались позади. Об этом актер сообщил на своей...
 
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