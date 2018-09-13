Ураган «Флоренс» обрушился на Северную Каролину: вероятны сходы оползней и наводнения

Новости США. В Северной Каролине обесточены свыше 100 тысяч домов. Несмотря на то что шторм ослаб с пятой до первой категории, синоптики предупреждают: он несет серьезную угрозу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильнейшие дожди и шквалистый ветер грозят сходами оползней и масштабными наводнениями. Эвакуация была объявлена задолго до природного катаклизма, однако многие жители так и не покинули свои дома. Сейчас их эвакуируют спасатели.



