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Ураган «Флоренс» обрушился на Северную Каролину: вероятны сходы оползней и наводнения
Новости США. В Северной Каролине обесточены свыше 100 тысяч домов. Несмотря на то что шторм ослаб с пятой до первой категории, синоптики предупреждают: он несет серьезную угрозу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сильнейшие дожди и шквалистый ветер грозят сходами оползней и масштабными наводнениями. Эвакуация была объявлена задолго до природного катаклизма, однако многие жители так и не покинули свои дома. Сейчас их эвакуируют спасатели.
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Новости США. В Северной Каролине обесточены свыше 100 тысяч домов. Несмотря на то что шторм ослаб с пятой до первой категории, синоптики предупреждают: он несет...
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