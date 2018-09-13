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«Я открыл для себя Беларусь, как когда-то космос». Аллея космонавтов и астронавтов появилась в Ботаническом саду в Минске

14.09.2018 16:42 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Пустили корни в Беларуси. Аллея космонавтов и астронавтов появилась в Ботаническом саду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так завершается Международный конгресс Ассоциации участников космических полетов.

«Я открыл для себя Беларусь, как когда-то космос». Аллея космонавтов и астронавтов появилась в Ботаническом саду в Минске

«Я открыл для себя Беларусь, как когда-то космос». Аллея космонавтов и астронавтов появилась в Ботаническом саду в Минске

Его участники посадили аллею из можжевельника. Эта разновидность растения имеет крону, напоминающую по форме ракету. По словам звездных гостей, за все предыдущие три десятилетия существования Ассоциации и проведения подобных конгрессов они еще нигде не оставили о себе такую живую память. И многие хотели бы еще вернуться вновь в нашу страну. Беларусь покорила покорителей космоса душевностью и гостеприимством.

«Я открыл для себя Беларусь, как когда-то космос». Аллея космонавтов и астронавтов появилась в Ботаническом саду в Минске

Олег Новицкий, летчик-космонавт (Россия):
Конечно, многие приехали впервые. Я больше чем уверен, что всем участникам на 100 % прием очень понравился. Понравилась чистота города, отношение людей, их простота, порядочность.

Я уверен, что они расскажут самое лучшее о своем отношении в тех местах, где они родились уже своим близким. И поток людей в Беларусь увеличится.

«Я открыл для себя Беларусь, как когда-то космос». Аллея космонавтов и астронавтов появилась в Ботаническом саду в Минске

Ян Ливэй, космонавт (Китай):
Я был очень польщен тем, что на церемонии открытия конгресса нас встретил Президент Беларуси. Он обещал нам самый теплый прием. Так оно и произошло.

Это мой первый визит в Минск. Ваш город очень чистый и современный, а люди дружелюбные. Я открыл для себя Беларусь, как когда-то космос.

Вечером 14 сентября состоится церемония закрытия космического конгресса. Симпозиумы, деловые переговоры, бизнес-контракты между учеными проходили всю эту неделю.

Не меньшую пользу принесли и так называемые встречи «без галстуков». Люди космоса встретились с белорусской молодежью и посетили малую родину наших космонавтов.

В этом конгрессе Ассоциации участников космических полетов участвовали более 80 космонавтов из 17 стран мира.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Пустили корни в Беларуси. Аллея космонавтов и астронавтов появилась в Ботаническом саду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так...
 
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