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Марина Федункив: «Свою мечту надо обрамлять. Я хотела купить дом – первым делом приволокла огромную швабру»
Гость программы
Не секрет, что Ваш путь на сцену был достаточно тернистым. Какой совет Вы могли бы дать сегодня тем, кто только готовится её штурмовать?
Марина Федункив, актриса:
Мечтать всегда нужно, всегда мечтать и всегда всё получится, если вы этого искренне хотите!
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Марина Федункив: «Свою мечту надо обрамлять. Я хотела купить дом – первым делом приволокла огромную швабру»
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – актриса Марина Федункив. Не секрет, что Ваш путь на сцену был достаточно тернистым. Какой совет Вы...
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