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«Мне Басков написал: «А меня когда закроешь?! Поиздевайся надо мной». Федункив о своём видео с Киркоровым
Гость программы
Как реагируют «звёзды», когда Вы разыгрываете или пародируете их в своих видео в Instagram?
Марина Федункив, актриса:
Мне Басков написал: «А меня когда закроешь?! Со мной что-нибудь сделай, поиздевайся надо мной». Я говорю: «Я – как Господь Бог: в очередь. Для меня все смертные, даже если ты народный, для меня нет звания».
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«Мне Басков написал: «А меня когда закроешь?! Поиздевайся надо мной». Федункив о своём видео с Киркоровым
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – актриса Марина Федункив. Как реагируют «звёзды», когда Вы разыгрываете или пародируете их в своих...
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