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Марина Федункив о своих видео в Instagram: «Бывает, просто экспромт какой-то снимаем»
Гость программы
Ваши короткие вайны и видео в Instagram набирают тысячи просмотров. Кто выступает режиссёром и автором этих роликов?
Марина Федункив, актриса:
Я выставляю фотографии, но они у меня слабенько заходят, все ждут какого-то видео.
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – актриса Марина Федункив. Ваши короткие вайны и видео в Instagram набирают тысячи просмотров. Кто выступает...
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