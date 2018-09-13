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Актриса Марина Федункив: «Если я буду играть другого человека, то это – шизофрения»
Гость программы
Вас называют героиней из народа, что Вы – абсолютно близкий и родной человек. Это сценический образ или это, всё-таки, образ жизни?
Марина Федункив, актриса:
Не секрет, что у жителей Перми есть особый акцент. Не мешает ли он Вам?
Марина Федункив:
Этот говор придаёт какой-то шарм, в нём есть изюминка. Я против того, чтобы в себе это уничтожить.
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – актриса Марина Федункив. Вас называют героиней из народа, что Вы – абсолютно близкий и родной человек....
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