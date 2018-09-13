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Актриса Федункив из «Реальных пацанов» и «Comedy woman»: «Немножечко жанр хочется сменить»
Гость программы
Есть какая-то драматическая роль, в которой Вы себя видите, о которой мечтаете?
Марина Федункив, актриса:
Даст мне, пошлёт мне хорошего режиссёра, который на меня бы в другом ракурсе посмотрел, увидел бы меня – может, это всё и случится.
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – актриса Марина Федункив. Есть какая-то драматическая роль, в которой Вы себя видите, о которой...
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