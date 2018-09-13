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Федункив о роли мамы Коляна: «Люблю эту героиню, потому что она мне легко далась»
Гость программы
Вас не смущает, что звание «мамы Коляна» закрепится за вами, пожалуй, навсегда?
Марина Федункив, актриса:
И я люблю эту героиню, потому что она мне легко далась. Сам по себе образ позитивный, такая степень достоверности образа, потому что мне верят, а самое главное что для актёра или актрисы – это вера людей именно в то, что ты делаешь. Они искренне верят, они не разграничивают, где роль, а где жизнь. Они искренне верят, что Коля – мой сын, что я живу с Арменом. Мне эти вопросы всегда задают, значит, я убедительна была в этой роли.
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – актриса Марина Федункив. Вас не смущает, что звание «мамы Коляна» закрепится за вами, пожалуй,...
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