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Федункив о роли мамы Коляна: «Люблю эту героиню, потому что она мне легко далась»

14.09.2018 16:29 — Разное | СТВ  
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ актриса Марина Федункив.

Вас не смущает, что звание «мамы Коляна» закрепится за вами, пожалуй, навсегда?

Марина Федункив, актриса:
Это, вроде как, и радость, и беда, но что поделать, у всех есть такие роли, которые, не побоюсь такого громкого слова, какие-то веховые. Сложно забыть то, что постоянно на экранах, 8 год мы уже снимаем, люди нас…

Мы уже, как часть их семьи.

И я люблю эту героиню, потому что она мне легко далась. Сам по себе образ позитивный, такая степень достоверности образа, потому что мне верят, а самое главное что для актёра или актрисы – это вера людей именно в то, что ты делаешь. Они искренне верят, они не разграничивают, где роль, а где жизнь. Они искренне верят, что Коля – мой сын, что я живу с Арменом. Мне эти вопросы всегда задают, значит, я убедительна была в этой роли.

Марина Федункив о фильме «Счастья! Здоровья!», маме Коляна и видео с Киркоровым 

 
 
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – актриса Марина Федункив. Вас не смущает, что звание «мамы Коляна» закрепится за вами, пожалуй,...
 
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