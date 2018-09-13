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Федункив о своих местах работы до «Comedy woman»: «Сложнее всего, конечно, детский дом»
Гость программы
У Вас есть артистическое образование, но, тем не менее, путь на сцену был достаточно долгим. До «Comedy woman», до телевидения Вы работали прачкой, массовиком-затейником, сортировщицей на общей базе, воспитательницей, проводницей. Где пришлось сложнее всего?
Марина Федункив, актриса:
А так, как бы, мне всё нравилось.
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – актриса Марина Федункив. У Вас есть артистическое образование, но, тем не менее, путь на сцену был...
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