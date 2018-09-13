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«Кому-то некое назидание и просто похохотать». Марина Федункив рассказала о фильме «Счастья! Здоровья!»
Гость программы
Какими судьбами в Беларуси?
Марина Федункив, актриса:
Часто бываете в Беларуси?
Марина Федункив:
Если будете почаще меня приглашать, я буду приезжать.
Кому обязательно посмотреть фильм «Счастья! Здоровья!»?
Марина Федункив:
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«Кому-то некое назидание и просто похохотать». Марина Федункив рассказала о фильме «Счастья! Здоровья!»
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – актриса Марина Федункив. Какими судьбами в Беларуси? Марина Федункив, актриса:Премьера фильма, вот и...
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