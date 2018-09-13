

фото: .rbc.ru

Джефф Безос создает фонд, который будет финансировать НКО, помогающие бездомным, и будет создавать образовательные учреждения для детей из малоимущих семей.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Самый богатый человек мира потратит два миллиарда долларов на фонд для бедных и бездомных Джефф Безос создает фонд, который будет финансировать НКО, помогающие бездомным, и будет создавать образовательные учреждения для детей из малоимущих семей.

На первом этапе миллиардер вложит в благотворительность 2 млрд долларов, пишетВ своем Twitter он объявил о создании фонда Bezos Day One Fund, в который бизнесмен на первом этапе вложит 2 млрд долларов.Предприниматель объяснил, что работа фонда сосредоточится на двух направлениях: финансирование некоммерческих организаций, которые помогают бездомным, и создание подготовительных дошкольных учреждений для детей из семей с низким доходом.На гранты от фонда Безоса смогут претендовать организации, предоставляющие кровлю и пропитание бедным семьям, говорится в обращении бизнесмена. Образовательные учреждения бизнесмен планирует открывать в районах, где их не хватает и где дети лишены возможности «учиться, изобретать и улучшать».«Мы будем исходить из тех же принципов, которые привели Amazon к успеху. Самым важным из них будет неподдельная, сильная одержимость клиентом. Клиентом будет ребенок», — добавил он.Bloomberg по состоянию на 13 сентября оценивает состояние Безоса в 164 млрд долларов, он занимает первую строчку в топе миллиардеров. На втором месте — основатель Microsoft Билл Гейтс с 98 млрд долларов.