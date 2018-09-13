Предприниматели теряют рынок и покупателей



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Индивидуальные предприниматели продолжают терять позиции на рынке. Так, в первом полугодии на ипэшников и физлиц приходилось 11,1% от всего розничного товарооборота за этот период, а год назад — 12,1%. Это следует из данных МАРТ по динамике розничного товарооборота в первом полугодии, сообщаетУдельный вес ИП и физлиц в товарообороте торговли в январе−июне к аналогичному периоду прошлого года вырос только в Могилевской области — с 9,4 до 10,4%. В остальных регионах этот показатель сократился. При этом удельный вес ИП и физлиц больше всего в Гродненской и Витебской областях — 15,6 и 15,2% соответственно.Розничный товарооборот ИП и физлиц в первом полугодии составил 2 миллиарда 335,1 миллиона рублей. В сопоставимых ценах это на 5,3% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.При этом в январе−июне этого года объем розничного товарооборота в Беларуси вырос в сопоставимых ценах на 9,9% к аналогичному периоду прошлого года и составил 20 миллиардов 990 миллионов рублей.