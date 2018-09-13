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Пул №3: "Путин закончит следующую неделю рандеву с Лукашенко"
Фото: Sputnik / Сергей Гунеев
«Владимир Путин начнет следующую неделю встречей в Сочи с Эрдоганом, а закончит там же рандеву с Лукашенко. Круговорот усатых проблемных лидеров в президентской повестке», — пишет в пятницу вечером «Пул №3».
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