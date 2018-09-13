

Фото из открытых источиков

Один из подписчиков на страницу в Instagram ценит в Лукашенко жесткость и справедливость

Кое-кто использует президентский инстаграм в коммерческих целях, рекламируя заработок по телефону, а также услуги интимного характера

У кого-то появилась надежда на дешевый картофель

Просьбы к Лукашенко и приятное открытие о понятности белорусского языка

А вот комментарии к видео перемещения впечатляющего кортежа гостя из Минска

Сложности перевода

— практически ровесники. Первый родился в 1954-м, второй — в 1957-м. Оба находятся у власти с 1990-го, когда были избраны депутатами Верховных Советов.Но есть то, что заметно отличает их друг от друга. У президента Узбекистана имеются официальные страницы в соцсетях — от Facebook до Telegram, которые его пресс-служба ведет на узбекском и русском языках.Бросается в глаза, что страницы президента Узбекистана в соцсетях не выглядят безжизненными, в отличие от форумов местных газет и порталов, где практически нет комментариев под публикациями. Поэтому мы решили изучить реакцию подписчиков Мирзиеева в соцсетях на фото и публикации о визите белорусской делегации.