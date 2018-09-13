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Узбеки говорят: "Батько выше всяких похвал — всех своих привез сразу"

14.09.2018 16:56 — Разное | UDF  
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Фото из открытых источиков
«Салідарнасць» изучила комментарии к публикациям о визите Лукашенко на страницах президента Узбекистана в соцсетях.

Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиеев — практически ровесники. Первый родился в 1954-м, второй — в 1957-м. Оба находятся у власти с 1990-го, когда были избраны депутатами Верховных Советов.

Но есть то, что заметно отличает их друг от друга. У президента Узбекистана имеются официальные страницы в соцсетях — от Facebook до Telegram, которые его пресс-служба ведет на узбекском и русском языках.

Бросается в глаза, что страницы президента Узбекистана в соцсетях не выглядят безжизненными, в отличие от форумов местных газет и порталов, где практически нет комментариев под публикациями. Поэтому мы решили изучить реакцию подписчиков Мирзиеева в соцсетях на фото и публикации о визите белорусской делегации.

Узбеки говорят: "Батько выше всяких похвал — всех своих привез сразу"

Один из подписчиков на страницу в Instagram ценит в Лукашенко жесткость и справедливость

Узбеки говорят: "Батько выше всяких похвал — всех своих привез сразу"


Узбеки говорят: "Батько выше всяких похвал — всех своих привез сразу"

Кое-кто использует президентский инстаграм в коммерческих целях, рекламируя заработок по телефону, а также услуги интимного характера

Узбеки говорят: "Батько выше всяких похвал — всех своих привез сразу"

У кого-то появилась надежда на дешевый картофель

Узбеки говорят: "Батько выше всяких похвал — всех своих привез сразу"


Узбеки говорят: "Батько выше всяких похвал — всех своих привез сразу"

Просьбы к Лукашенко и приятное открытие о понятности белорусского языка

Узбеки говорят: "Батько выше всяких похвал — всех своих привез сразу"

А вот комментарии к видео перемещения впечатляющего кортежа гостя из Минска

Узбеки говорят: "Батько выше всяких похвал — всех своих привез сразу"

Сложности перевода

 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиеев — практически ровесники.
 
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