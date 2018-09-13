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Дефицит текущего счета Беларуси в I полугодии вырос в 2,5 раза

14.09.2018 16:41 — Разное | Интерфакс  
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Дефицит счета текущих операций платежного баланса Беларуси в январе-июне 2018 года составил $824,5 млн, что в 2,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщается в отчете Нацбанка страны.

По данным НББ, во втором квартале 2018 года сальдо текущего счета сложилось профицитным в размере $458,5 млн против дефицита на $1,28 млрд в первом квартале текущего года.

В структуре счета текущих операций положительное сальдо внешней торговли за полугодие сложилось в сумме $329,1 млн (снижение на 49%). При этом во втором квартале профицит внешней торговли упал до $12,3 млн с $316,8 млн в первом квартале.

По статье "первичные доходы" (разница между выплатами инвестиционных доходов и притоком средств от оплаты труда временных работников за границей) по итогам полугодия сформировался дефицит на $1,8 млрд (рост на 45,9%), по статье "вторичные доходы" (сальдо поступлений трансфертов из-за границы в пользу государства) - профицит на $653,1 млн (рост в 2,5 раза).

С учетом профицита по счету операций с капиталом в сумме $17,9 млн чистое заимствование (сальдо текущего счета и счета операций с капиталом) Беларуси в первом полугодии 2018 года составило $806,6 млн, что в 2,4 раза больше, чем в первом полугодии 2017 года.

По финансовому счету чистое заимствование по итогам первого полугодия составило $299,3 млн, сократившись по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 83,8%. В структуре финансового счета чистый приток иностранных инвестиций составил $1,1 млрд (рост на 31,5%), чистый отток портфельных инвестиций - $426,4 млн (в первом полугодии 2017 года чистый приток на $1,4 млрд), чистый отток прочих инвестиций - $354,8 млн (снижение на 8,7%).

С учетом профицита по статье "статистические расхождения" на $114,3 млн общее сальдо платежного баланса Беларуси в первом полугодии 2018 года сложилось дефицитным на сумму $393 млн против профицита в размере $1,56 млрд в первом полугодии 2017 года.

 
 
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Дефицит счета текущих операций платежного баланса Беларуси в январе-июне 2018 года составил $824,5 млн, что в 2,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года,...
 
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