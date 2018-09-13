Белорусско-шведские отношения получат новую динамику с возобновлением работы посольств, считает глава МИД Швеции

Посол Беларуси в Швеции Дмитрий Мирончик провел встречу с министром иностранных дел Швеции Маргот Валльстрём, сообщили в пресс-службе МИД.

"Глава МИД Швеции начала беседу с поздравлений в связи с восстановлением взаимного дипломатического присутствия. Она выразила надежду на то, что с возобновлением работы посольств белорусско-шведские отношения получат новую динамику", - отметили в пресс-службе.

По информации МИД, министр и посол обсудили ситуацию в двусторонней торговле, которая после шестилетнего спада в первой половине 2018 года продемонстрировала рекордный, почти 30-процентный рост.

Кроме того, продолжили в пресс-службе, глава МИД Швеции была проинформирована об усилиях белорусской стороны по укреплению торгово-экономического сотрудничества, в частности, о презентации инвестиционных возможностей Беларуси, которую дипмиссия готовит совместно с Европейским банком реконструкции и развития и Торговой палатой Стокгольма.

Как отметили в МИД, М.Валльстрём выразила благодарность белорусской стороне за предложение помочь в тушении лесных пожаров, нанесших летом 2018 года существенный ущерб Швеции. В этой связи министр была проинформирована о готовности Беларуси оказать содействие шведской стороне в восстановлении сгоревших лесов и поставить необходимые для этого семена ели и сосны.

"Руководитель шведского МИД позитивно отозвалась о решении Беларуси продлить режим безвизового въезда в нашу страну до 30 дней", - продолжили в пресс-службе.

"Министр и посол также обсудили представляющие интерес для шведской стороны вопросы, касающиеся правозащитной сферы. М.Валльстрём была проинформирована о намерении Беларуси развивать предметное взаимодействие со шведскими партнерами, в том числе в контексте достижения Целей устойчивого развития", - подытожили во внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщалось, в мае Беларусь назначила посла в Швеции спустя шесть лет после скандала с "плюшевым десантом".

Летом 2012 года между Беларусью и Швецией произошел скандал после того, как легкомоторный гражданский самолет, пилотируемый подданными Швеции, пересек со стороны Литвы воздушное пространство Беларуси и сбросил на Минск и Ивенец (Минская область) плюшевых мишек с призывами к свободе прессы в стране.

В августе 2012 года экс-посол Швеции в Минске Стефан Эрикссон был вынужден покинуть Беларусь из-за формального непродления аккредитации.

МИД Швеции тогда заявил, что белорусская сторона выдворила дипломата, и отказался принять нового белорусского посла, а также предложил двум старшим белорусским дипломатам покинуть Швецию.

Белорусский МИД в свою очередь отозвал посольство из Стокгольма и предложил Швеции предпринять аналогичные действия в отношении своего диппредставительства.

С августа 2012 года по июль 2013 года Швеция не имела в Минске представителя с дипломатическим статусом. Затем дипмиссию возглавлял временный поверенный Мартин Оберг, которого в конце апреля 2015 года шведское правительство назначило послом в Беларуси. В сентябре 2017 года к работе приступила новый посол Кристина Юханнессон.

В свою очередь в декабре 2016 года представитель Беларуси Алексей Поплавский приступил к выполнению обязанностей временного поверенного в делах республики в Швеции, а в ноябре 2017 года в Стокгольме было открыто посольство Беларуси.