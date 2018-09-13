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Иллюстратор из Слонима составил топ-11 «соблазнительных фраз на беларуском»
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Иллюстратор Анатолий Чилик на своей странице в твиттере опубликовал «топ-11 соблазнительных фраз на беларуском языке». Чтобы подготовить список, он воспользовался Яндекс.Переводчиком. Так, Анатолий предлагает попробовать комплимент «Без цябе я што дранiк без смятаны»,
«Как известно, нет нации сексуальней беларусов. Соответственно, нет языка сексуальней беларуского. Поэтому вот вам подборка соблазнительных фраз на беларуском в Яндекс.Переводчике», – написал он.
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Иллюстратор Анатолий Чилик на своей странице в твиттере опубликовал «топ-11 соблазнительных фраз на беларуском языке». Чтобы подготовить список, он воспользовался...
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