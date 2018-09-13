Иллюстратор из Слонима составил топ-11 «соблазнительных фраз на беларуском»

Иллюстратор Анатолий Чилик на своей странице в твиттере опубликовал «топ-11 соблазнительных фраз на беларуском языке». Чтобы подготовить список, он воспользовался Яндекс.Переводчиком. Так, Анатолий предлагает попробовать комплимент «Без цябе я што дранiк без смятаны», пишет The Village Беларусь.

«Как известно, нет нации сексуальней беларусов. Соответственно, нет языка сексуальней беларуского. Поэтому вот вам подборка соблазнительных фраз на беларуском в Яндекс.Переводчике», – написал он.

Как известно, нет нации сексуальней белорусов. Соответственно, нет языка сексуальней белорусского. Поэтому вот вам подборка соблазнительных фраз на белорусском в Яндекс.Переводчике: https://t.co/SobhByIjCw pic.twitter.com/YXDDvSE2Jg — Чилик (@Chilikto) 14 сентября 2018 г.