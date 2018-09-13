Рой ос напал на пару под Слуцком. Женщина умерла после четырех укусов

Супружеская пара из Слуцка приехала на дачу в Мелешки. Утром 12 сентября супруг занимался уборкой во дворе, начал разгребать солому – и оттуда на него вылетел рой ос. Они три раза укусили его в лицо и один раз в руку. Позже они напали и на его 63-летняя жену, укусили также четыре раза. По предварительной версии, она умерла от анафилактического шока, пишет TUT.by.

Когда мужчину покусали осы, он рассказал об этом супруге, которая в тот момент варила варенье. Супруг чувствовал себя нормально, поэтому пошел дальше заниматься делами по хозяйству. Через 10 минут он увидел, как жена бежит с огорода, отмахиваясь от роя ос. Она кричала и звала на помощь. Мужчина схватил дихлофос и побежал к ней. Ос удалось разогнать, но они успели ужалить женщину четыре раза – в область груди и живота.

Женщине стало плохо, она вернулась на кухню и присела. Через пять минут мужчина вернулся в дом и увидел, что его жена лежит на полу и еле дышит. Он вызвал врача. Приехала сельская скорая, медики измерили женщине давление, сделали укол. Но позже женщина умерла. По предварительной версии, от анафилактического шока. Точная причина смерти будет известна после судмедэкспертизы. В этот же день на участок приехали сотрудники МЧС и ликвидировали осиное гнездо.