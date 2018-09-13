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Гродно – 890 лет! К Вечному огню возложили цветы

14.09.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Череда праздничных мероприятий ко Дню города в Гродно началась с символичного момента – возложения венков у памятника советским воинам и партизанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в парке имени Жилибера.  

Руководство города, ветераны войны и труда, представители силовых структур, предприятий, организаций и учреждений, общественных объединений, молодежь, жители города минутой молчания почтили память не вернувшихся с войны. 

Гродно – 890 лет! К Вечному огню возложили цветы
 

От имени Гродненского горисполкома к памятнику у Вечного огня возложили венки первый заместитель председателя горисполкома Андрей Жук, заместитель председателя горисполкома Зоя Кулеша и председатель городского Совета депутатов Борис Федоров. 

Гродно – 890 лет! К Вечному огню возложили цветы
 

 Гродно – один из старейших городов Беларуси. Сегодня это осовремененный, красивый и ухоженный город. Мы живем в мирной стране, но так было не всегда. На протяжении многих веков в разных войнах держали оборону здесь люди, и одной из самых кровопролитных для города стала Великая Отечественная война. Это правильно, что праздничные мероприятия, в программе которых по традиции немало важных для жителей областного центра открытий, начинается именно здесь – мы отдаем дань памяти всем, кто погиб, защищая наш город, – отметил Борис Федоров. 

Из года в год приходят гродненцы к этому священному месту, чтобы низко поклониться и сказать слова благодарности землякам-ветеранам. Так было много лет назад и происходит сегодня. И, судя по количеству молодежи во время торжественного момента, эту традицию продолжат наши дети и внуки. Благодаря подвигу воинов-победителей все мы сегодня смело строим планы на будущее и растим детей. 

Гродно – 890 лет! К Вечному огню возложили цветы
Гродно – 890 лет! К Вечному огню возложили цветы
Гродно – 890 лет! К Вечному огню возложили цветы
Гродно – 890 лет! К Вечному огню возложили цветы
Гродно – 890 лет! К Вечному огню возложили цветы

 
 
Теги: Гродно
 
 
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Череда праздничных мероприятий ко Дню города в Гродно началась с символичного момента – возложения венков у памятника советским воинам и партизанам, погибшим в...
 
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