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Депутат Бороденя стал проректором Академии управления
Депутат Палаты представителей Беларуси Валерий Бороденя назначен первым проректором Академии управления при президенте.
Валерий Бороденя - зампредседателя Постоянной комиссии по бюджету и финансам белорусского парламента.
Как выяснил
фото: Sputnik/Tolochko Victor
Белорусским депутатам запрещается выполнять любую оплачиваемую работу, однако исключения делаются для педагогической, научной, культурной сфер, а также творческой деятельности и медицинской практики.
Депутат Бороденя представляет Васнецовский избирательный округ (Минск), в Палате представителей он работает уже второй срок подряд.
До "избрания" депутатом Бороденя имел опыт работы в высших учебных заведениях, в том числе возглавлял факультет маркетинга Белорусского государственного экономического университета (БГЭУ).
Кстати, сменился в этом году и ректор учреждения - им стал бывший глава Высшей аттестационной комиссии Геннадий Пальчик.
Ранее Лукашенко заявлял о необходимости сделать из Академии управления один из ведущих вузов страны.
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Депутат Палаты представителей Беларуси Валерий Бороденя назначен первым проректором Академии управления при президенте.
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