Депутат Бороденя стал проректором Академии управления

Валерий Бороденя - зампредседателя Постоянной комиссии по бюджету и финансам белорусского парламента.





Sputnik , теперь у Бородени есть еще одна работа - он назначен первым проректором Академии управления при президенте. Одновременно он сохранит и депутатский мандат - как пояснили в Палате представителей, Бороденя будет работать до конца срока. Как выяснил, теперь у Бородени есть еще одна работа - он назначен первым проректором Академии управления при президенте. Одновременно он сохранит и депутатский мандат - как пояснили в Палате представителей, Бороденя будет работать до конца срока.









фото: Sputnik/Tolochko Victor





Белорусским депутатам запрещается выполнять любую оплачиваемую работу, однако исключения делаются для педагогической, научной, культурной сфер, а также творческой деятельности и медицинской практики.





Депутат Бороденя представляет Васнецовский избирательный округ (Минск), в Палате представителей он работает уже второй срок подряд.





До "избрания" депутатом Бороденя имел опыт работы в высших учебных заведениях, в том числе возглавлял факультет маркетинга Белорусского государственного экономического университета (БГЭУ).





Кстати, сменился в этом году и ректор учреждения - им стал бывший глава Высшей аттестационной комиссии Геннадий Пальчик.





Ранее Лукашенко заявлял о необходимости сделать из Академии управления один из ведущих вузов страны.







