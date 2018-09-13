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Депутат Бороденя стал проректором Академии управления

14.09.2018 17:13 — Разное | Партизан  
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Депутат Палаты представителей Беларуси Валерий Бороденя назначен первым проректором Академии управления при президенте.

Валерий Бороденя - зампредседателя Постоянной комиссии по бюджету и финансам белорусского парламента.

Как выяснил Sputnik, теперь у Бородени есть еще одна работа - он назначен первым проректором Академии управления при президенте. Одновременно он сохранит и депутатский мандат - как пояснили в Палате представителей, Бороденя будет работать до конца срока.


фото: Sputnik/Tolochko Victor

Белорусским депутатам запрещается выполнять любую оплачиваемую работу, однако исключения делаются для педагогической, научной, культурной сфер, а также творческой деятельности и медицинской практики.

Депутат Бороденя представляет Васнецовский избирательный округ (Минск), в Палате представителей он работает уже второй срок подряд.

До "избрания" депутатом Бороденя имел опыт работы в высших учебных заведениях, в том числе возглавлял факультет маркетинга Белорусского государственного экономического университета (БГЭУ).

Кстати, сменился в этом году и ректор учреждения - им стал бывший глава Высшей аттестационной комиссии Геннадий Пальчик.

Ранее Лукашенко заявлял о необходимости сделать из Академии управления один из ведущих вузов страны. 



 
Теги: Минск
 
 
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Депутат Палаты представителей Беларуси Валерий Бороденя назначен первым проректором Академии управления при президенте.
 
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