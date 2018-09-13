tut.by Ведомство прокомментировало обстоятельства случившегося, передает





Генеральная прокуратура подтвердила, что вынесла предписание КУП «Минская спадчина», в котором потребовала снять с аукциона о продаже права аренды помещений здания кинотеатра «Победа». Основание — нарушение законодательства о распоряжении государственной собственностью и охране историко-культурного наследия.





В частности, произвольно изменено целевое назначение здания, которое является историко-культурной ценностью, а также научно не обосновано наделение кинотеатра несвойственными ему функциями.





— В целях сохранения культурного наследия, предупреждения возможного имущественного ущерба государственным и частным интересам прокуратура приняла меры реагирования. Безусловное исполнение охранных обязательств взято на контроль, — сообщили в ведомстве.





Напомним, в Минском городском центре недвижимости 14 сентября должен был пройти аукцион на право аренды кинотеатра «Победа».





Как выяснилось на месте, КУП «Минская спадчина» попросила снять с аукциона право аренды кинотеатра и объекта общепита в нем в связи с предписанием Генпрокуратуры. Деньги заявителям вернут.





С 1 января 2017 года старейший кинотеатр города находится на реконструкции. С тех пор процесс, считай, не сдвинулся. Но недавно «Победу» передали от «Киновидеопроката» «Минской спадчине», которая и выставила объект на аукцион на право аренды.



