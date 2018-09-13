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Генпрокуратура отменила аукцион на право аренды кинотеатра "Победа"

14.09.2018 17:06 — Разное | Партизан  
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14 сентября в Минском городском центре недвижимости отменили аукцион на право аренды кинотеатра «Победа» в связи с предписанием Генпрокуратуры.

Ведомство прокомментировало обстоятельства случившегося, передает tut.by

Генеральная прокуратура подтвердила, что вынесла предписание КУП «Минская спадчина», в котором потребовала снять с аукциона о продаже права аренды помещений здания кинотеатра «Победа». Основание — нарушение законодательства о распоряжении государственной собственностью и охране историко-культурного наследия.

В частности, произвольно изменено целевое назначение здания, которое является историко-культурной ценностью, а также научно не обосновано наделение кинотеатра несвойственными ему функциями.

— В целях сохранения культурного наследия, предупреждения возможного имущественного ущерба государственным и частным интересам прокуратура приняла меры реагирования. Безусловное исполнение охранных обязательств взято на контроль, — сообщили в ведомстве.

Напомним, в Минском городском центре недвижимости 14 сентября должен был пройти аукцион на право аренды кинотеатра «Победа». 

Как выяснилось на месте, КУП «Минская спадчина» попросила снять с аукциона право аренды кинотеатра и объекта общепита в нем в связи с предписанием Генпрокуратуры. Деньги заявителям вернут.

С 1 января 2017 года старейший кинотеатр города находится на реконструкции. С тех пор процесс, считай, не сдвинулся. Но недавно «Победу» передали от «Киновидеопроката» «Минской спадчине», которая и выставила объект на аукцион на право аренды.


 
 
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14 сентября в Минском городском центре недвижимости отменили аукцион на право аренды кинотеатра «Победа» в связи с предписанием Генпрокуратуры.
 
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