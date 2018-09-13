Биатлонистка Дарья Юркевич выходит замуж. Динара Алимбекова - следующая?

Об этом сообщила в инстаграме ее подруга по команде Динара Алимбекова.





При этом сама Алимбекова держит в руках табличку "Я следующая".





Напомним, недавно замуж вышла еще одна биатлонистка белорусской сборной Ирина Кривко.