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Биатлонистка Дарья Юркевич выходит замуж. Динара Алимбекова - следующая?
Биатлонистка сборной Беларуси Дарья Юркевич выходит замуж.
Об этом сообщила в инстаграме ее подруга по команде Динара Алимбекова.
При этом сама Алимбекова держит в руках табличку "Я следующая".
Напомним, недавно замуж вышла еще одна биатлонистка белорусской сборной Ирина Кривко.
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Биатлонистка сборной Беларуси Дарья Юркевич выходит замуж.
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