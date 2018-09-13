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У журфака БГУ новый замдекана - 30-летний сотрудник ИАЦ

14.09.2018 16:46 — Разное | Партизан  
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17 сентября заместителем декана факультета журналистики БГУ станет 30-летний Владимир Степанов.

В 2010 году он окончил журфак, затем учился в магистратуре и аспирантуре, преподавал в alma mater.



В период его работы на журфаке, на Степанова обратили внимание в Информационно-аналитическом центре при Администрации президента. Он являлся советником-консультантом одного из управлений.

Степанов стал кандидатом филологических наук, защитив диссертацию по теме «Социальные медиа в процессах трансформации журналистской деятельности в Беларуси». 

В поле его научных интересов — работа белорусских СМИ в социальных сетях и, в частности, использование мемов. Причем анализируются медиа всего спектра, включая «Хартию'97» и телеграмм-каналы.

После того как от должности директора Института журналистики БГУ освободили Сергея Дубовика, одним из вероятных преемников рассматривался и Степанов, но посчитали, что он слишком молод.

Поэтому деканом была назначена Ольга Самусевич, а Степанов теперь станет ее заместителем.

Его характеризуют как прогрессивного человека, который не держится за устаревшую советскую методологию и в своих научных работах и на занятиях отражает и анализирует текущую действительность, а не реалии прошлого века, пишет Наша нива.


 
 
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17 сентября заместителем декана факультета журналистики БГУ станет 30-летний Владимир Степанов.
 
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