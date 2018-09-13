Невероятно! Гуманоиды с Нибиру уже наведались на Землю

znaj.ua Удивительно, но некоторым очевидцам удалось снять корабль пришельцев на видео. После длительного изучения материалов, некоторые конспирологи заговорили о гуманоидах с Нибиру. По их словам, на этом НЛО пришельцы явились прямиком с планеты Х, пишет









В свою очередь, уфологи пока не выдвигают конкретных гипотез. Несмотря на это, некоторые интернет-пользователи засомневались в правдивости видео и заявили, что ролик – поддельный. Выводы остаются только за вами.



