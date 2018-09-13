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Невероятно! Гуманоиды с Нибиру уже наведались на Землю
Ученые поразили новыми находками, которые удалось зафиксировать на записи.
Удивительно, но некоторым очевидцам удалось снять корабль пришельцев на видео. После длительного изучения материалов, некоторые конспирологи заговорили о гуманоидах с Нибиру. По их словам, на этом НЛО пришельцы явились прямиком с планеты Х, пишет
В свою очередь, уфологи пока не выдвигают конкретных гипотез. Несмотря на это, некоторые интернет-пользователи засомневались в правдивости видео и заявили, что ролик – поддельный. Выводы остаются только за вами.
Однако напомним, что
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Ученые поразили новыми находками, которые удалось зафиксировать на записи.
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