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Лаунж-зона: хотимский вариант

14.09.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Что было первым: яйцо или курица? Как вы знаете, вопрос этот ответа не имеет. Вот на днях с одной из женщин-руководителей района у нас также родился риторический вопрос: “Качество труда тружеников зависит от зарплаты, или же зарплата от качества труда?..”
Одни уверены, хорошо работать будет лишь тот работник, который знает, что в итоге он получит энную сумму. Другие, что заработная плата – это и есть итог работы. Как говорится, получи то, что заработал.
Наверное, все же производительность и зарплата — два родных брата… Или нет? Вот уж эта риторика…

Лаунж-зона: хотимский вариант
МТК «Беседовичи» ОАО «Батаево»
Лаунж-зона: хотимский вариант
Ферма «Липовка-2»
Лаунж-зона: хотимский вариант
ОАО «Октябрь-Берёзки», «Ельня 2»
Лаунж-зона: хотимский вариант
ОАО «Октябрь-Берёзки»,«Ельня 2»
Лаунж-зона: хотимский вариант
ОАО «Батаево»
Ферма «Палом»

Прочь философские размышления – едем разбираться на практике. Держу путь на фермы района: молочно-товарные и по выращиванию КРС. У разных хозяйств разные результаты работы, разнятся и подходы к стимулированию, равно как и подходы к труженикам.
Так, в ОАО “Бабушкино подворье” на всех животноводческих объектах уже давно созданы достойные условия для труда и отдыха. Комнаты, которые раньше назывались ленинскими, а теперь по-модному лаунж-зонами (комнатами для отдыха и релаксации персонала), оборудованы бытовой техникой, посудой. Можно перекусить, попить чаю. То есть расслабиться. Но и спрос за результат труда здесь четкий и жесткий: технология соблюдается. А в четверг проходит обязательная санитарная уборка. В итоге, порядок и чистота на молочно-товарных фермах, есть результаты в производстве, операторы машинного доения “Бабушкино подворье” становятся передовиками и зарплатой они не обижены.
Значит, “два брата” разлучить нельзя.
Кстати, в западной корпоративной культуре уже давно и повсеместно принято организовывать отдых рабочих в специально отведенном для этого месте с достаточно комфортными условиями. В нашей же стране, многие наниматели до сих пор считают, что такая комната – это, с одной стороны, лишние расходы на оборудование помещения, а, с другой, убеждены такие – сотрудники, которые приходят на работу, чтобы отдыхать – не сотрудники вовсе, на работе нужно исключительно выполнять свои трудовые функции, а отдыхать – в свободное время.
Вместе с тем, психологи уверяют, что оборудование комнаты отдыха в организациях не лишено смысла и во многом позволяет повысить эффективность труда. При этом они выделяют несколько причин, оправдывающих необходимость оборудования лаунж-зоны, но главная – это то, что человек – не робот, способный трудиться без отдыха. Ему периодически необходим перерыв, после которого он с новыми силами берется за дело.
Кроме того, наличие такой комнаты позволяет сплачивать коллектив, что также является немаловажным, ведь трудовая деятельность характеризуется гораздо более высокими показателями, если она осуществляется в атмосфере единого командного духа.
Надеюсь, убедила. Но как же все таки организованы эти самые зоны для релаксации на объектах предприятий АПК района?
Первой посещаю ферму по выращиванию КРС “Ельня-2” ОАО “Октябрь-Березки”. Не успеваю зайти в сарай, где меня дружелюбно встречают телята, как меня весьма недружелюбно выпроваживают вон… Все правильно: разъясняют, что “карантин” и мне находиться в среде “малышей” непозволительно. Потом коллектив смилостивился и зашла вполне себе благожелательная беседа. Не могу не заметить, насколько оказался добродушным коллектив на “Ельне-2”.
Отмечаю чистоту и порядок на ферме. И это при том, что ферма старой постройки, не оснащена механическими новинками. Но заметно, что время для уборки работники находят.
— Где же отдыхаете? – интересуюсь.
— А вот наша ленкомната, — демонстрируют. Помещение большое, но требует ремонта. Это вам никакой ни “лаунж”. Труженики поясняют, что “уже приезжали и замеряли площадь комнаты”. Нужно 4 м2 линолеума. Обещали заменить. Мы поверим, но через время проверим. Кроме того, руководству стоило бы подумать и о такой банальной вещи, как вешалка для одежды. Согласитесь, что гвоздик в стене – это не комильфо. Пусть самая простая, но работникам она нужна. Также как и дверь в душевой…
Следующий обект МТФ “Боханы” того же сельскохозяйственного предприятия. Ферма новая, оборудованная всем, чем надо. Но вот комната отдыха огорчила: заметно, что нет в ней хозяйской руки, все неопрятное. Ну, как говорится, хозяин — барин. Если нравится проводить время в такой атмосфере? Хотя много времени на наведение порядка комната не потребует.
Спешу далее. По пути беру попутчика – Михаила Карпенкова, председателя райкома профсоюза работников АПК.
По маршруту ферма МТФ “Беседовичи” ОАО “Батаево”. Вот уж жизнь – зебра. Снова порция позитива. Здесь комнату отдыха только отремонтировали. Нам демонстрируют свежевыкрашенное помещение. Получилось светло. Показывают новую посуду. Карнизы для окон.
— Нам и мебель вот-вот привезут, — поясняет одна из работниц. – Вот когда все расставим, будет уютно. Приезжайте чуть позже – ленточку красную перерезать, — смеется.
Мы с Михаилом Александровичем обещаем обязательно приехать, а профсоюзный лидер еще и с подарком…
Идут ремонтные работы и на ферме “Палом”. Здесь отремонтирована груба, помещение побелено. Еще предстоит залить пол. Так что и сюда нас ждет еще одна поездка.
Последней по маршруту ферма “Липовка-2” одноименного хозяйства. Тут работы еще в перспективе. Надеемся, что близкой… Нужно положить линолеум на пол, чуть подремонтировать, чуть-чуть навести лоска.
Со своей стороны жду приглашения на все животноводческие объекты, где работы по обустройству лаунж-зон… (да сдались нам эти заморские слова), по обустройству просто комнат отдыха для тружеников, от руководителей: ОАО “Октябрь-Березки”, ОАО “Батаево” и ОАО “Липовка”.
Мужики!
Недели вам хватит?

Анна МАВИЧ.
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Что было первым: яйцо или курица? Как вы знаете, вопрос этот ответа не имеет. Вот на днях с одной из женщин-руководителей района у нас также родился риторический...
 
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