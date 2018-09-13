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Коллектив детской библиотеки Хотимска открыл секрет успешной работы

14.09.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Сейчас часто поднимается вопрос смены обыденных вещей на инновационные. Все наши бумажные записи скоро закончатся, и начнется новая эра: «эра виртуальных технологий». Все издания переведут в электронные варианты, и мы, наверное, перестанем листать книги, журналы и перейдем полностью в планшеты и телефоны. Но в преддверии Дня библиотек в Беларуси, я оказалась в нашей районной детской библиотеке и поняла, что здесь никогда не будет пустоты и скуки. Поток читателей здесь не малый, и, посетив книжный дом, сразу становится понятно почему.

Библиотека и коллектив

Добрый, учтивый, улыбчивый, но при этом очень скромный коллектив, всегда с радушием встречает читателей. Заведующая детской библиотекой Татьяна Власенко с радостью провела экскурсию по учреждению, показав самые дорогие сердцу издания и рассказав всю подноготную работы библиотеки. В это время не прекращали работу ее коллеги: Наталья Ермакова, Светлана Прохоренко и Наталья Лебедева.
Теплая, удобная и по-домашнему уютная обстановка наблюдается в каждом уголке. Интересно оформлена зона коворкинга (зона для совместной работы посетителей). С удобным диваном и столиком, где дети могут проводить время: читать книги, лепить из пластилина, вырезать поделки или просто обсуждать последние новости.

Активность

— У нас есть кружки и клубы различных направлений, – рассказывает Татьяна Егоровна. — Например, экологический кружок «Журавинушка». Мы приглашаем к себе детей и проводим познавательные уроки. Кукольный кружок «Балаганчик» мы придумали для дошкольников. Регулярно посещаем детские сады и показываем деткам сказки на фланелеграфе. Не менее важный клуб увлекательного чтения «Книгочей» для ребятишек 2-3 классов. Во время занятий для деток проводятся разные конкурсы, посещаем интересные места. Например, библиотеку в нашем Соборе Святой Троицы. Вот недавно проводили литературное путешествие «Кожны край тых мае, хто яго ўслаўляе», посвященное Году малой родины, в рамках которого познакомили ребят с писателями, которые посвятили свои строки Хотимской земле.
В подтверждение мне демонстрируют выставку под названием «Мой родны кут», где представлены книги наших земляков: сборник стихов И. Юркина «Любви серебряная нить», П. М. Чубакова «Малая родина», книги А. Кулешова, Я. Брайцева «Среди болот и лесов» и др.

 
 
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Сейчас часто поднимается вопрос смены обыденных вещей на инновационные. Все наши бумажные записи скоро закончатся, и начнется новая эра: «эра виртуальных...
 
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