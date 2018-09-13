Схрон оружия времен ВОВ с пулеметами, винтовками и карабинами найден в центре Брагина

Схрон оружия времен Великой Отечественной войны с пулеметами, винтовками и карабинами найден в центре Брагина, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.

О находке стало известно от директора детско-юношеской спортивной школы Брагинского района. Рабочие на строительном объекте занимались обустройством тротуарных дорожек. В какой-то момент ковш экскаватор зацепился за металлические предметы, как оказалось, — оружие. «Территория ДЮСШ и близлежащие районы были оцеплены. Рабочих удалили на безопасное расстояние. К раскопкам найденного схрона приступили специалисты группы разминирования. Еще на этапе проверки территории после приезда они были удивлены. Миноискатели показывали невероятное количество оружия», — рассказали в УВД. Всего на этом месте было найдено 255 стволов.



