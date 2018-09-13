Пять доказательств того, что «прогнозы экспертов» ничего не значат

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Даже великие умы часто совершали без преувеличения эпические ошибки в прогнозах. Причем речь шла об их же собственных творениях.

Кино не имеет будущего, автомобили — лишь временная забава, а компьютеры вообще никому не нужны. Звучит как бред? А между тем, такого мнения придерживались самые прогрессивные ученые разных эпох.

Люди во все времена терпят неудачи, пытаясь предсказать судьбу своих же собственных творений. Блог издательства «Манн, Иванов и Фербер» приводит доказательства, которые собрали авторы книги о нашем невероятном будущем «Сдвиг».

Кино не имеет будущего

28 декабря 1895 года в подвальном помещении «Гранд-кафе» зрители ожидали невиданного зрелища. Посередине комнаты какой-то человек возился с маленьким деревянным ящиком, установленным на небольшом возвышении. Прошло несколько мгновений, из аппарата вырвался луч, осветив холщовый экран, — и на экране возникла туманная фотография женщин, выходящих из фабричных ворот.

Зрелище было, в общем, малопримечательное — лицезреть людей, уходящих с фабрики, можно было в доброй половине парижских районов. Но вот изображение странно замерцало и ожило. Женщины на экране толпой повалили с фабрики — парами, в одиночку или небольшими группами.

Той ночью аудитория ахала от изумления, апплодировала и смеялась. Кое-кто даже остолбенел. А потом, ровно через пятьдесят секунд, все закончилось. Столько пленки — 17 метров — братья Огюст и Луи Люмьеры могли уделить своему изобретению — синематографу.

Кто-то может предположить, что Люмьеры, с их мировой славой и активной деятельностью, стали фантастически богаты и внесли великий вклад в эволюцию средств массовой коммуникации. Однако к 1900 году их миссия была окончена. Огюст Люмьер заявил, что «кино — изобретение, не имеющее будущего», и братья посвятили себя созданию надежной техники цветной фотографии.

Телефон — электрическая игрушка

Люмьеры не одиноки — самые прославленные изобретатели, инженеры и технологи не видели потенциала своих творений. Как ни удивительно, именно тот, кто принимает непосредственное участие в создании технологии, менее всего способен дать прогноз её применения.

В мае 1844 года Сэмюэл Морзе представил первую в мире коммерческую телекоммуникационную систему. Из подвала в здании американского Капитолия он передал сообщение на железнодорожную станцию, находившуюся на расстоянии примерно 38 миль. Содержанием передачи была цитата из Ветхого Завета: «Чудны дела твои, Господи». Через несколько лет в каждом крупном городе Америки была налажена моментальная связь. Через десять лет был проложен первый трансатлантический кабель.

На протяжении тысяч лет информация путешествовала по свету со скоростью не быстрее той, что развивали лошадиные ноги, — и неважно, кто вез послание — король или его повар. Теперь же скорость передачи информации начала обретать космическую силу. Но Морзе умер, искренне веря, что следующей великой ступенью в области телекоммуникаций будет не телефон (отринутый им как «электрическая игрушка», когда Александр Белл впервые представил свое изобретение), а телеграфные провода, способные переносить множество сообщений одновременно.

Граммофон не найдет покупателей

Томас Эдисон продемонстрировал не больше провидческого таланта, выпустив на рынок первый фонограф, или «говорящую машину», как он его назвал, — устройство, позволяющее деловым людям надиктовывать корреспонденцию. Это устройство он нарёк «Эдифон» и ещё много лет настаивал на том, что вряд ли найдется много покупателей (если найдется вообще), которые бы пожелали использовать его, чтобы проигрывать музыку.

Должен быть появиться инженер-самоучка по имени Элдридж Ривз Джонсон, который увидел в фонографе потенциал, способный нести музыку в каждую семейную гостиную и в каждый салон. В 1901 году Джонсон основал компанию Victor Records и начал приглашать к сотрудничеству известных исполнителей вроде Энрико Карузо. Да, возможно, фонограф изобрёл Эдисон, однако Джонсон сотворил нечто более значительное: он изобрёл индустрию звукозаписи.

Нет ни единой причины держать дома компьютер

В 1977 году Кен Олсон, президент одной из самых крупных и успешных компьютерных компаний в мире — Digital Equipment Corporation, — публично заявил, что «у частных лиц нет ни единой причины держать дома собственный компьютер». При этом убеждении он оставался все восьмидесятые годы прошлого века — ещё долгое время после того, как Microsoft и Apple доказали его неправоту.

Айфоны не смогут завоевать рынок

Тридцать лет спустя бывший глава Microsoft Стив Балмер сказал в интервью изданию USA Today, что «нет ни единого шанса, что айфоны смогут завоевать хоть сколько-нибудь существенную долю рынка».

Кофейная гуща новых технологий

Все мы делаем ошибки, гадая на кофейной гуще новых технологий. Мир меняется, но наш мозг по-прежнему остался тем органом, который верил, что автомобиль — всего лишь скоротечная забава, а огонь предназначен нас согревать и производить причудливые тени на стенах пещеры.

Что же далее? Трудно сказать. Ядерный распад представляет собой одно из наиболее впечатляющих достижений человечества и одновременно является величайшей угрозой выживанию нашего вида за всю историю. Фриц Габер изобрел синтетические удобрения, которые спасли от голода миллиарды людей, и он же изобрел химическое оружие. Некоторые технологии кибербезопасности используются хакерами точно так же, как и теми, кто пытается поставить против них защиту. Истинное действие технологии зачастую менее всего ожидаемо.

Вот почему не стоит верить прогнозам. Даже своим собственным. Если вы что-то изобрели и считаете, что это никому не нужно, — перечитайте статью еще раз.