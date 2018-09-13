В Минске мужчина демонстрировал свои половые органы в автобусе

Как стало известно, в милицию поступило сообщение о том, что в столичном автобусе мужчина демонстрировал другим пассажирам свои половые органы. Сейчас эксгибициониста разыскивают сотрудники уголовного розыска Ленинского РУВД Минска и просят всех, кто пострадал от его действий обратиться в милицию.

Как сообщила официальный представитель Ленинского РУВД столицы Татьяна КОВАЛЕВА, разыскиваемому за совершение хулиганских действий мужчине на вид около 25-28 лет, ростом 175-180 см, худощавого телосложения. Пассажиры автобуса успели сфотографировать хулигана на камеру мобильного телефона.

Отметим, что за подобные действия мужчине может грозить уголовная ответственность по ст. 339 УК Республики Беларусь. Максимальные санкции статьи предусматривают наказание вплоть до трех лет лишения свободы.