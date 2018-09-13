

Белорусско-китайские автокраны вышли на рынок Центральной Азии

Автокран презентовали во время выставки «Made in Belarus», которая проходит с 14 по 19 сентября в Ташкенте. Беларусь привезла 10 экспозиций – от машиностроения до спорта и туризма. Это одно из самых масштабных выставочных мероприятий в Узбекистане за последние годы.

Узбекистан сейчас старается развивать производственную и технологическую кооперацию с Китаем. «Беларусь также развивается в этом направлении, открывая совместные предприятия с крупными китайскими корпорациями. В качества примера – альянс Минского автозавода и корпорации Zoomlion, который всего за полтора года разработал и начал серийное производство двух моделей автокранов, – отметил директор ООО «Зумлион-МАЗ» Юрий Пивоваров. – По сути, мы сделали то, о чем другие пока только мечтают. Что важно, белорусская спецтехника крайне популярна на азиатском рынке, и это несмотря на близость к Китаю».

Белорусский производитель планирует работать в Узбекистане через официальное представительство Минского автомобильного завода. Автокран, который привезли для презентации в Ташкент, назад не вернется – им заинтересовались потенциальные покупатели еще до начала выставки.

«Мы видим большой интерес к белорусско-китайским автокранам. Сейчас в Узбекистане активно развивается строительная отрасль, которая нуждается в качественной и надежной спецтехнике. Рынок для нас обладает большим потенциалом – как с точки зрения платежеспособного спроса, так и восприятия белорусской продукции. Тем более что по сочетанию цены и качества спецтехника «Зумлион-МАЗ» практически не имеет аналогов в регионе», – пояснил Юрий Пивоваров.

Автокран ZMC-25 собран белорусско-китайским предприятием «Зумлион-МАЗ» в Могилеве на площадях завода «Могилевтрансмаш». Спецтехнику серийно выпускают с января текущего года для рынков Беларуси, России и других стран СНГ. От Минского автозавода автокран получил одно из лучших шасси, от международной корпорации Zoomlion – современное навесное оборудование.