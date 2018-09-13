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В августе в Беларуси выросли цены

14.09.2018 17:33 — Разное | Myfin  
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В августе в Беларуси выросли цены
фото: Myfin.by

В Нацбанке отмечают, что рост цен в годовом выражении во многом обусловлен эффектом низкой базы 2017 года.

Регулятор напомнил, что потребительские цены в августе относительно июля этого года выросли на 0,1%.

Годовая базовая инфляция в последний месяц лета составила 3,3% (в июле было 3%). Прирост показателя за месяц не превысил среднемесячного темпа базовой инфляции в этом году.

В июне и июле наблюдался ускоренный рост цен на мясо птицы. Затем цены стабилизировались, но временно ускорился рост цен на товары-заменители – свинину, отмечает регулятор.

В августе, по данным Белстата, свинина подорожала на 4%. Цены на полуфабрикаты из мяса птицы повысились на 0,72% после подорожания на 6% в июле.

Агрегированный показатель трендовой инфляции в августе вырос на 3,4% в годовом выражении против 3,2% в июле, сообщает Нацбанк.

 
 
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В Беларуси прирост потребительских цен в августе составил 5% в годовом выражении.
 
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