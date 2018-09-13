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В августе в Беларуси выросли цены
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Регулятор напомнил, что потребительские цены в августе относительно июля этого года выросли на 0,1%.
Годовая базовая инфляция в последний месяц лета составила 3,3% (в июле было 3%). Прирост показателя за месяц не превысил среднемесячного темпа базовой инфляции в этом году.
В июне и июле наблюдался ускоренный рост цен на мясо птицы. Затем цены стабилизировались, но временно ускорился рост цен на товары-заменители – свинину, отмечает регулятор.
В августе, по данным
Агрегированный показатель трендовой инфляции в августе вырос на 3,4% в годовом выражении против 3,2% в июле, сообщает Нацбанк.
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В Беларуси прирост потребительских цен в августе составил 5% в годовом выражении.
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