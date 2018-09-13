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«Возле неё ещё мог стоять столб позора». История минской ратуши
Музыкальные вечера в центре Минска – классический атрибут летнего отдыха.
Сегодня это место – точка притяжения для сотен тысяч человек.
Про настоящую драму, которая разыгралась у вековых стен, знают единицы.
Это сейчас ратуша – символ независимости Минска, а пятьсот с лишним лет назад, когда Минск только сбросил феодальные оковы, город получил право создавать магистрат.
Лидия Маркович, ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска:
Для заседаний магистрата возвели именно такой. Где он располагался – неизвестно по сей день. Здание сгорело в 1547 году. Новая ратуша появилась лишь полвека спустя.
Лидия Маркович:
В 1857 году здание разобрали – по мнению городских властей, постройка закрывала обзор на площадь.
Для того, чтобы отыскать следы древнего фундамента, провели археологические исследования. Историческая справедливость восторжествовала в 2004 году. На вновь отстроенной 32-метровой башне с флюгером установили часы и герб города. Каждый час куранты отбивают знаменитый припев.
Лидия Маркович:
У нас большая коллекция сувениров и подарков, которые передали представители разных делегаций городу Минску.
Александра Володина, историк, экскурсовод:
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Музыкальные вечера в центре Минска – классический атрибут летнего отдыха. Праздник традиционно проходит у стен ратуши. Сегодня это место – точка притяжения для...
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