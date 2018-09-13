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«Возле неё ещё мог стоять столб позора». История минской ратуши

14.09.2018 17:27 — Разное | СТВ  
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Музыкальные вечера в центре Минска – классический атрибут летнего отдыха.

Праздник традиционно проходит у стен ратуши.

Сегодня это место – точка притяжения для сотен тысяч человек.  

«Возле неё ещё мог стоять столб позора». История минской ратуши

Про настоящую драму, которая разыгралась у вековых стен, знают единицы.

Школа, полиция, театр, гауптвахта.

Это сейчас ратуша – символ независимости Минска, а пятьсот с лишним лет назад, когда Минск только сбросил феодальные оковы, город получил право создавать магистрат.

«Возле неё ещё мог стоять столб позора». История минской ратуши

Лидия Маркович, ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска:
Из числа местных горожан выбирали определённое количество жителей , которые должны были следить за благоустройством города, собирать налоги с горожан, расходовать собранные средства на нужды города, заключали торговые договора в интересах местных купцов и торговцев. Кроме того, в состав магистрата (так назывался орган городского самоуправления) входили бурмистры, лавники, писарь – человек, на котором держалось всё делопроизводство.

В переводе с немецкого «ратуша» означает «дом советов».

Для заседаний магистрата возвели именно такой. Где он располагался – неизвестно по сей день. Здание сгорело в 1547 году. Новая ратуша появилась лишь полвека спустя.

«Возле неё ещё мог стоять столб позора». История минской ратуши

Лидия Маркович:
Как правило, возле ратуши ещё мог стоять столб позора. Если надо было за сплетничество, за распространение клеветы – такого человека там могли оставить. И каждый имел право прийти и высказать ему своё неприятие его поступка.

Символ города простоит на этом месте четверть тысячелетия.

«Возле неё ещё мог стоять столб позора». История минской ратуши

В 1857 году здание разобрали – по мнению городских властей, постройка закрывала обзор на площадь.

На месте ратуши разбили сквер и поставили памятник Александру II.

«Возле неё ещё мог стоять столб позора». История минской ратуши

«Возле неё ещё мог стоять столб позора». История минской ратуши

Культовую постройку решили возродить лишь в 1978 году.

Для того, чтобы отыскать следы древнего фундамента, провели археологические исследования. Историческая справедливость восторжествовала в  2004 году. На вновь отстроенной 32-метровой башне с флюгером установили часы и герб города. Каждый час куранты отбивают знаменитый припев.

«Возле неё ещё мог стоять столб позора». История минской ратуши

Лидия Маркович:
Сегодня Ратуша – одно из главных зданий города, по-прежнему, эта функция сохраняется. В то же время она включается в туристические маршруты.

Работает здесь один из филиалов Музея истории города Минска.

У нас большая коллекция сувениров и подарков, которые передали представители разных делегаций городу Минску.

«Возле неё ещё мог стоять столб позора». История минской ратуши

Александра Володина, историк, экскурсовод:
И обратите внимание: с 2004 года её не разу не перекрашивали. Вы знаете ещё какое-нибудь здание в Минске, которое может похвалиться такой устойчивостью?

Ратуша – это наш эталон качества.

 
Теги: Минск
 
 
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Музыкальные вечера в центре Минска – классический атрибут летнего отдыха. Праздник традиционно проходит у стен ратуши. Сегодня это место – точка притяжения для...
 
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