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«Я никогда не забуду этот день»: Плющенко и Рудковская трогательно поздравили друг друга с годовщиной

14.09.2018 17:23 — Разное | СТВ  
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Новости России. 12 сентября фигурист Евгений Плющенко и продюсер Яна Рудковская трогательно поздравили друг друга с годовщиной свадьбы.  

Выдающийся фигурист кратко выразил свои чувства в Instagram, закончив послание «сердечком».  

«9 лет назад», – подписал фотографию Евгений.  

Яна Рудковская передала свои эмоции более многословно.  

«Сегодня двойной праздник Мы обвенчались с Евгением 1 год назад и в этот же день поженились 9 лет назад! Как быстро летит время, но я никогда не забуду этот день – 12 сентября», – написала жена Плющенко.  

«Я никогда не забуду этот день»: Плющенко и Рудковская трогательно поздравили друг друга с годовщиной
Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial  

В совокупности посвящённые годовщине фотографии собрали более ста тысяч «нравится». Подписчики порадовались за супругов.  

«Очень красивая пара. И счастливая, приятно на вас смотреть. Я вас люблю»,  

«Совсем не изменились»,  

«Супер! Поздравляю, ребята! Мира, счастья, взаимопонимания и любви!».  

«Я никогда не забуду этот день»: Плющенко и Рудковская трогательно поздравили друг друга с годовщиной
Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial  

Рудковская и Плющенко поженились 12 сентября 2009 года. Годом ранее Евгений выступал вместе с Димой Биланом и скрипачом Эдвином Мартоном на «Евровидении». Сразу после победы на песенном конкурсе Плющенко сделал Яне предложение.  

Не так давно Евгений закончил карьеру, опасаясь получить новые травмы. Всего мужчина перенёс не менее 15 операций, поэтому он оставил взятие новых вершин в фигурном катании на молодёжь и стал больше времени уделять семье.  

«Я никогда не забуду этот день»: Плющенко и Рудковская трогательно поздравили друг друга с годовщиной
Фото: instagram.com/plushenkoofficial  

6 января 2013 года у супругов родился сын Александр. К трём годам у малыша уже был свой аккаунт в Instagram. Родители называют ребёнка «Гном Гномыч». К слову, в 2016 году мальчик появился в американском журнале детской моды и шоу-бизнеса. Ребёнок также пошёл по стопам отца. В том же 2016 году он принял участие в ледовом проекте «Щелкунчик». Мальчик не раз говорил, что хочет стать олимпийским чемпионом, как отец.  

Осенью прошлого года Евгению Плющенко исполнилось 35 лет.  

В честь этого события мы собрали несколько фотографий, который семья публикует в социальных сетях (подробнее здесь).  

 
 
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Новости России. 12 сентября фигурист Евгений Плющенко и продюсер Яна Рудковская трогательно поздравили друг друга с годовщиной свадьбы.   Выдающийся фигурист...
 
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