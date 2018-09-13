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Шнобелевскую премию получили исследователи ночных эрекций и американских горок

14.09.2018 17:41 — Разное | UDF  
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Ведущий церемонии Марк Абрахамс. Фото: Reuters
В Гарвардском университете в США в 26-й раз прошла церемония вручения Шнобелевской премии. В этом году шуточная награда досталась авторам исследований о ругательствах за рулем и пользе американских горок для здоровья. Об этом сообщают BBC и Ars Technica.

Шнобелевская (Антинобелевская) премия традиционно присуждается за научные достижения, «которые сначала вызывают смех, а затем заставляют задуматься». Награда была учреждена в 1991 году журналом «Анналы невероятных исследований». С 1999 года премия вручается в 10 областях — часть номинаций совпадают с Нобелевскими, оставшиеся учреждаются каждый год отдельно.

Шнобелевскую премию по медицине в этом году получили Дэвид Вартингер и Марк Митчелл из Мичиганского Университета. Один из пациентов профессора Вартингера заметил, что после каждого катания на горке в Диснейленде у него из почек выходило по камню. Ученые провели несколько экспериментов и пришли к выводу, что катание на американских горках действительно помогает в выведении камней. Любопытно, что сидеть в последнем вагоне оказалось более эффективно, чем в начале поезда.

Награда в области медицинского образования досталась японскому исследователю Акире Хориучи. Он обнаружил, что колоноскопию — осмотр и оценку состояния внутренней поверхности толстой кишки — можно проводить самому себе. Доктор описал в научной работе свой опыт исследования при помощи детского эндоскопа. «К счастью, я не нашел ни полипов, ни рака», — сказал он. Исследователь отметил лишь «легкий дискомфорт» от процедуры.

Шнобелевскую премию получили исследователи ночных эрекций и американских горок

Доктор Хориучи и его эндоскоп. Фото: Reuters

Лауреатами в области репродуктивной медицины стали авторы работы под названием «Мониторинг ночного набухания пениса при помощи марок». Они хотели доказать, что у пациентов с психогенной импотенцией случаются эрекции во время сна. Для этого исследователи предложили собственный способ регистрации эрекции: половой орган оклеивали кольцом из марок и проверяли, разорвалось оно к утру или нет.


Запах мухи и частота ругательств

Вот остальные лауреаты Шнобелевской премии в разных номинациях и краткое описание их исследований.

Питание. Джеймс Коул из Университета Брайтона в Великобритании изучил диету древних людей-каннибалов. Он вычислил пищевую ценность тела человека и пришел к выводу, что поедание людей не было более питательным, чем употребление других видов мяса.

Химия. Итальянские ученые проверили, является ли слюна человека эффективным чистящим средством. Оказалось, что керамику и позолоченные поверхности слюна очищает лучше всех видов бытовой химии. Эксперименты проводили на скульптурах XVIII века.

Биология. Ученые Шведской академии сельскохозяйственных наук доказали, что эксперты-сомелье могут точно определить по запаху, есть ли муха в бокале с вином.

Шнобелевскую премию получили исследователи ночных эрекций и американских горок

Награда для лауреата Шнобелевской премии по биологии. Фото: Reuters

Премия мира. Коллектив исследователей из Испании опубликовал работу с заголовком «Крик и ругательства во время вождения: частота, причины, осознанный риск и наказание». Оказалось, что кричит за рулем каждый четвертый водитель.

Литература. Группа исследователей под руководством Теи Блэклер обнаружила, что большинство покупателей бытовой техники не читает инструкции, а вместо этого пытается разобраться самостоятельно.

Экономика. Канадка Линди Лян проверила, насколько эффективно втыкание булавок в куклу вуду конфликтного начальника. Выяснилось, что эта практика действительно приносит облегчение, однако долгая пробежка помогает лучше.

Антропология. Группа исследователей доказала, что шимпанзе подражают людям так же часто и примерно такими же способами, как люди подражают шимпанзе.

В этом году лауреаты получили по 10 триллионов зимбабвийских долларов. Эта валюта выведена из обращения, ранее эта сумма была аналогом нескольких центов США.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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В Гарвардском университете в США в 26-й раз прошла церемония вручения Шнобелевской премии.
 
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