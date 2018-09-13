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Экс-командира российской военной базы в Беларуси обязали выплатить $3 миллиона

14.09.2018 17:26 — Разное | UDF  
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Фото: Дмитрий Лекай / Коммерсантъ
База находится в Клецком районе, ее арендуют российские Вооруженные силы.

В России суд удовлетворил иск Министерства обороны почти на 3 миллиона долларов к бывшему командиру части № 03522. База находится в Клецком районе Беларуси, ее арендуют российские Вооруженные силы. Выяснилось, что пару лет командир подписывал документы о якобы проведенном там ремонте, пишет tut.by со ссылкой на российский на "КоммерсантЪ".

Военный суд удовлетворил иск Минобороны РФ на беспрецедентную сумму — 201,5 млн российских рублей (почти 3 млн долларов в эквиваленте) к Виталию Мартынову. Он был командиром военной части № 03522, которая управляет российской радиолокационной станцией «Волга» в Клецком районе.

База была создана еще во времена СССР для предупреждения ракетных атак и используется Россией на правах долгосрочной аренды.

В 2012 году российское ОАО «Славянка» взяло на себя подряд по ремонту жилого городка при в/ч в нескольких километрах от Ганцевичей. За два года между представителями фирмы и командиром были подписаны десятки актов о приеме ремонтно-строительных работ на миллионы рублей, хотя выполнены они не были.

Офицера судили за злоупотребление должностными полномочиями, кроме материальных претензий он также осужден на 4 года условно. При этом коррупционной составляющей следствие не установило и, согласно обвинению, Мартынов злоупотреблял не из корысти, а ради карьеры — «желая создать перед руководством видимость добросовестного исполнения обязанностей».

Это дело стало одним из эпизодов в криминальной истории ОАО «Славянка», с которой суды разбираются до сих пор. Ранее гендиректор фирмы был приговорен к 11 годам заключения и штрафу в 500 миллионов российских рублей.

 
 
Ссылка на источник 48
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База находится в Клецком районе, ее арендуют российские Вооруженные силы.
 
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