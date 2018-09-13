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Борис Желиба: В экономике у властей Беларуси ничего не получается

14.09.2018 17:22 — Разное | UDF  
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Борис Желиба. Фото: svaboda.org
Вместе с ростом доллара продолжат расти и цены.

Американская валюта дорожает в отношении белорусского рубля 12 дней подряд. Аналитики полагают, что к концу года белорусский рубль продолжит падать вместе с российским из-за того, что в отношении России Запад будет принимать новые санкции.

Об этом «Радыё Рацыя» заявил экономист Борис Желиба.

- Курс доллара и цены в нашей стране взаимосвязаны, поэтому, естественно, что после роста американской валюты вырастут и цены. Другое дело, что никто не знает, какого уровня будет девальвация. Напрямую это будет зависеть, наверное, от того, насколько жесткие санкции примут в отношении России. Но в любом случае ничего хорошего в обесценивания рубля нет. Даже Министерство финансов подсчитало, сколько убытков несут предприятия и бюджет даже от 1 процента девальвации.

- Российский рубль при падении влечет за собой в пропасть и белорусскую валюту. Нормальная ли такая ситуация?

- Абсолютно ненормальная. Белорусское руководство уже много лет говорит, что хочет диверсифицировать экспорт. Формула была озвучена такая: треть экспорта идет в Россию, треть - в Европу, и треть - в другие страны. Но ничего пока не получается. Более половины экспорта все равно завязано на Россию, а отсюда и такая наша валютная корзина, где 50 процентов занимает российский рубль. И вся эта привязка очередной раз наносит вред белорусскому экономике.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Вместе с ростом доллара продолжат расти и цены.
 
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